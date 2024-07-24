В Хабаровске Toyota переехала 14-летнего мальчика на пешеходном переходе

ДТП произошло вечером 23 июля в Индустриальном районе. Водитель Toyota Platz двигался по улице Репина в сторону Краснореченской и возле дома № 7 не пропустил 14-летнего мальчика, который пересекал улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток не успел отскочить в сторону и попал под колёса.