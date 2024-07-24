В Хабаровске Toyota переехала 14-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Хабаровске водитель Toyota допустил наезд на ребёнка, который шёл по «зебре» без светофора. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло вечером 23 июля в Индустриальном районе. Водитель Toyota Platz двигался по улице Репина в сторону Краснореченской и возле дома № 7 не пропустил 14-летнего мальчика, который пересекал улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток не успел отскочить в сторону и попал под колёса.
В результате наезда пешеход получил ушибы. Его доставили в больницу для осмотра и оказания необходимой медпомощи. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
«Ход и результаты проверки, проводимой правоохранительными органами, находятся на контроле прокуратуры города Хабаровска», — отметили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.