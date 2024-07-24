Минобороны заявило о поражении экипажем танка Т-72Б3М опорного пункта ВСУ

«Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3М группировки войск “Центр” огнем с закрытой огневой позиции уничтожили опорный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых групп на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции», — заявили в оборонном ведомстве.
В Минобороны РФ рассказали, что после прибытия на огневую позицию танкисты навели боевую машину на цель и 125-мм осколочно-фугасными снарядами уничтожили укрепления противника, личный состав и несколько единиц бронетехники, позволив штурмовым группам пройти в глубину оборонительных порядков ВСУ. «Поступили координаты скопления противника. При работе уничтожили опорный пункт, также пехоту и две БМП противника», — рассказал командир танка с позывным Дема.
Как подчеркнули в военном ведомстве, в ходе боевого задания экипаж танка смог избежать атаки нескольких украинских FPV-дронов благодаря системе РЭБ и дополнительной защите, установленной на технике. «Танк не получил повреждений и вернулся в укрытие», — заявили в Минобороны России.