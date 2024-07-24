Минобороны заявило о поражении экипажем танка Т-72Б3М опорного пункта ВСУ

В Минобороны РФ рассказали, что после прибытия на огневую позицию танкисты навели боевую машину на цель и 125-мм осколочно-фугасными снарядами уничтожили укрепления противника, личный состав и несколько единиц бронетехники, позволив штурмовым группам пройти в глубину оборонительных порядков ВСУ. «Поступили координаты скопления противника. При работе уничтожили опорный пункт, также пехоту и две БМП противника», — рассказал командир танка с позывным Дема.