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Минобороны заявило о поражении экипажем танка Т-72Б3М опорного пункта ВСУ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3М группировки войск “Центр” огнем с закрытой огневой позиции уничтожили опорный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых групп на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции», — заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ рассказали, что после прибытия на огневую позицию танкисты навели боевую машину на цель и 125-мм осколочно-фугасными снарядами уничтожили укрепления противника, личный состав и несколько единиц бронетехники, позволив штурмовым группам пройти в глубину оборонительных порядков ВСУ. «Поступили координаты скопления противника. При работе уничтожили опорный пункт, также пехоту и две БМП противника», — рассказал командир танка с позывным Дема.

Как подчеркнули в военном ведомстве, в ходе боевого задания экипаж танка смог избежать атаки нескольких украинских FPV-дронов благодаря системе РЭБ и дополнительной защите, установленной на технике. «Танк не получил повреждений и вернулся в укрытие», — заявили в Минобороны России.