Минобороны заявило о поражении батареей 100-мм пушек позиций и пехоты ВСУ

«Артиллерийские подразделения общевойскового объединения “Южной” группировки войск ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению живой силы в укрытиях, военной техники и складов с боеприпасами ВСУ на донецком направлении специальной военной операции. Получив данные от разведчиков с координатами и поразив цели, артиллерийская батарея 100-мм противотанковых пушек “Рапира” 110-й мотострелковой бригады группировки точным огнем уничтожила группу пехоты ВСУ на одном из участков фронта», — говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны РФ, за точность артиллеристы называют «Рапиру» «снайперской винтовкой». «Темп стрельбы пушки — до шести выстрелов в минуту без восстановления наводки, дальность стрельбы более 7 километров», — уточнили в ведомстве.
Заряжающий расчета рассказал, что противотанковая батарея работает для прикрытия пехоты. «Это долговременная огневая точка. Строилась своими силами, все вручную. Для прикрытия. Мы — противотанковая батарея, соответственно есть подбитая техника, есть успехи на войне. Прикрываем пехоту», — сказал боец.