Минобороны заявило о поражении батареей 100-мм пушек позиций и пехоты ВСУ

«Артиллерийские подразделения общевойскового объединения “Южной” группировки войск ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению живой силы в укрытиях, военной техники и складов с боеприпасами ВСУ на донецком направлении специальной военной операции. Получив данные от разведчиков с координатами и поразив цели, артиллерийская батарея 100-мм противотанковых пушек “Рапира” 110-й мотострелковой бригады группировки точным огнем уничтожила группу пехоты ВСУ на одном из участков фронта», — говорится в сообщении.