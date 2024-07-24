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На правом берегу Днепра уничтожили «опорники» и технику ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 24 июл — РИА Новости. Артиллеристы из состава группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам и технике противника на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«После обнаружения при помощи беспилотников объектов противника на правом берегу Днепра, их координаты были переданы “реактивщикам”. Расчеты РСЗО “Ураган” выдвинулись на уничтожение выявленных украинских опорников и военной техники. Результатом работы стало полное уничтожение всех выявленных в районе наблюдения опорных пунктов и всей техники украинских националистов», — сообщили в военном ведомстве.

По словам «реактивщиков», расход боекомплекта зависит от характера цели. При этом, боеприпасами расчеты обеспечены в полном объеме: выявленные цели поражаются с первого залпа таким количеством реактивных снарядов, которое гарантированно обеспечит поражение разведанного военного объекта противника.