На правом берегу Днепра уничтожили «опорники» и технику ВСУ

«После обнаружения при помощи беспилотников объектов противника на правом берегу Днепра, их координаты были переданы “реактивщикам”. Расчеты РСЗО “Ураган” выдвинулись на уничтожение выявленных украинских опорников и военной техники. Результатом работы стало полное уничтожение всех выявленных в районе наблюдения опорных пунктов и всей техники украинских националистов», — сообщили в военном ведомстве.