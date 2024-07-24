Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

«В Харькове был слышен взрыв», — написал Терехов в своем Telegram-канале.
Позже мэр сообщил о повторном взрыве в городе.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Киевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.