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Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Источник: Reuters

«В Харькове был слышен взрыв», — написал Терехов в своем Telegram-канале.

Позже мэр сообщил о повторном взрыве в городе.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Киевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.