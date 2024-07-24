В Челябинске отдали под суд самого изворотливого вора-рецидивиста

Сообщается, что с осени прошлого года следователи проверяли различные версии, которые выдвигал фигурант для своего оправдания.
Из фабулы дела следует, что 45-летний мужчина и его сожительница были в гостях, во время застолья он похитил у хозяина мобильный телефон, через мобильное приложение перевел на свои банковские счета 430 тыс. рублей.
Когда все выяснилось, то злоумышленник вину не признал. Сначала он выдвинул версию, что потерпевший сам перевел ему деньги с просьбой их обналичить, он его просьбу выполнил, на улице передал их владельцу, который ничего не помнит в силу алкогольного опьянения.
«Для придания достоверности версии он с похищенного телефона направил на свой телефон SMS-сообщения с такими просьбами и благодарностью за обналичивание денежных средств. Однако в ходе предварительного следствия версия полностью опровергнута записями с камер видеонаблюдения. Достоверно установлено, что потерпевший квартиру не покидал, в месте передачи денег, в указанное обвиняемым время, не находился», — рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
После этого фигурант выдвинул версию о хищении телефона и денег его сожительницей, которая также опровергнута полученными доказательствами.
Отмечается, что мужчина ранее неоднократно судим за незаконный оборот наркотических средств, в 2022 году освободился из мест лишения свободы.
Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело по пунктам «в», «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража) направлено в Центральный райсуд для рассмотрения по существу.