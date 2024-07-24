В Челябинске отдали под суд самого изворотливого вора-рецидивиста

Когда все выяснилось, то злоумышленник вину не признал. Сначала он выдвинул версию, что потерпевший сам перевел ему деньги с просьбой их обналичить, он его просьбу выполнил, на улице передал их владельцу, который ничего не помнит в силу алкогольного опьянения.