ЧП на аттракционах в Крыму: как сделать отдых безопасным

«Зачастую мы сталкиваемся с тем, что оператор не знает, что делать в тех или иных ситуациях, даже имея свидетельство о том, что он обучен технике безопасности и эксплуатации на аттракционе. И допуск к электрооборудованию у него есть, тем не менее он не понимает в этом ничего», — поделился Игнатенко.