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Омичка поверила лжесотруднику ФСБ и лишилась 2 миллионов рублей

59-летняя жительница Кировского округа лишилась более двух миллионов рублей из-за мошенников.

Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. В результате разговора с аферистом омичка поверила в необходимость защитить свои сбережения. В результате она перевела на «безопасный счёт» более 2 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело, полицейские направили запросы в банки и операторам сотовой связи.

Ранее мы писали о новой схеме обмана мошенниками пенсионеров. Им предлагают повысить пенсию за счёт якобы неучтённого стажа работы.