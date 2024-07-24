Омичка поверила лжесотруднику ФСБ и лишилась 2 миллионов рублей

Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. В результате разговора с аферистом омичка поверила в необходимость защитить свои сбережения. В результате она перевела на «безопасный счёт» более 2 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело, полицейские направили запросы в банки и операторам сотовой связи.
Ранее мы писали о новой схеме обмана мошенниками пенсионеров. Им предлагают повысить пенсию за счёт якобы неучтённого стажа работы.