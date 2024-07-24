В Красноярске возбудили дело после гибели подростка в ТЦ «Атриум»

Все произошло 23 июля. На троих рабочих обрушилась стена в ТЦ «Атриум», которую они разбирали. Погиб 17-летний юноша. Выяснилось, что остальные отделались травмами.
В СК рассказали, что ни с одним рабочим не был заключен договор, не выполнялась техника безопасности, что и привело к трагедии.
В прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушениях правил безопасности, которые повлекли смерть человека. Идет расследование.
По информации следствия, сотрудники предприятия «СУ-24» не провели инструктаж по технике безопасности. Они наняли парней в возрасте 17−19 лет для демонтажных работ и ремонта в букмекерском клубе.