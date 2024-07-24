Омич убил знакомую и закопал тело во дворе собственного дома

Прокурор Седельниковского района Омской области утвердил обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется по статьям «Убийство» и «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».
Ночью 24 августа прошлого года омич поссорился во дворе дома со своей 32-летней знакомой. Он два раза ударил её ножом в область груди, от чего женщина скончалась. Чтобы скрыть преступление, мужчина спрятал тело погибшей в ограде, а после закопал в надворных постройках. В это время дома спали сожительница омича и её престарелая мать. Они не видели, как произошло убийство.
Через два месяца в полицию с заявлением об исчезновении обратилась мать погибшей. Правоохранители установили причастность мужчины к убийству. Он дал признательные показания и указал место сокрытия трупа.
Помимо этого, в январе 2024 года омич во время ссоры не менее 10 раз ударил свою 39-летнюю сожительницу деревянной рейкой и кулаком по телу и лицу. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичные преступления.
Уголовное дело направлено в Седельниковский районный суд Омской области для рассмотрения по существу.