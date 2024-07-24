Омич убил знакомую и закопал тело во дворе собственного дома

Ночью 24 августа прошлого года омич поссорился во дворе дома со своей 32-летней знакомой. Он два раза ударил её ножом в область груди, от чего женщина скончалась. Чтобы скрыть преступление, мужчина спрятал тело погибшей в ограде, а после закопал в надворных постройках. В это время дома спали сожительница омича и её престарелая мать. Они не видели, как произошло убийство.