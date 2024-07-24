МВД объявило в розыск двух казахстанцев

При наличии информации о местонахождении разыскиваемых лиц казахстанцев просят сообщить в департамент по борьбе с организованной преступностью МВД по адресу: город Астана, проспект Тәуелсіздік, 1 либо по телефонам: 8−705−177−14−19, 8−702−975−62−48, 8−775−299−79−97, 8−7172−72−20−99.