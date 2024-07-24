Бывший замглавы Минлеса Приангарья пойдет под суд за крупную взятку

«Обвиняемый в 2022 году получил через двух посредников от руководителя коммерческой организации взятку в виде денег в сумме 3,5 млн рублей за заключение в рамках арбитражного дела мирового соглашения о не расторжении договора аренды лесного участка площадью 50 614 га, расположенного в Качугском районе», — говорят в Следкоме.