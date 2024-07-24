Бывший замглавы Минлеса Приангарья пойдет под суд за крупную взятку

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Иркутской области, бывший чиновник обвиняется в получении взятки в 3,5 миллиона рублей и отмывании денег:
«Обвиняемый в 2022 году получил через двух посредников от руководителя коммерческой организации взятку в виде денег в сумме 3,5 млн рублей за заключение в рамках арбитражного дела мирового соглашения о не расторжении договора аренды лесного участка площадью 50 614 га, расположенного в Качугском районе», — говорят в Следкоме.
На полученные деньги Бакленев купил машину и оформил ее, дабы не отвечать на неудобные вопросы, на своего отца.
К слову, руководитель компании Андрей Мясоедов, давший ставшую роковой взятку, и двое посредников тоже задержаны.
«Во время обысков по 8 адресам правоохранители изъяли наличные денежные средства в размере 250 тысяч рублей, 1,5 тысяч евро и 1,2 тысяч долларов, сотовые телефоны, компьютерную технику и документы, имеющие значение для расследования».