Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший замглавы Минлеса Приангарья пойдет под суд за крупную взятку

Иркутские следователи завершили расследование уголовного дела о взятке в особо крупном размере, фигурантом которого является экс- заместитель министра лесного комплекса региона Роман Бакленев, сообщает ИА «ТК Город».

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Иркутской области, бывший чиновник обвиняется в получении взятки в 3,5 миллиона рублей и отмывании денег:

«Обвиняемый в 2022 году получил через двух посредников от руководителя коммерческой организации взятку в виде денег в сумме 3,5 млн рублей за заключение в рамках арбитражного дела мирового соглашения о не расторжении договора аренды лесного участка площадью 50 614 га, расположенного в Качугском районе», — говорят в Следкоме.

На полученные деньги Бакленев купил машину и оформил ее, дабы не отвечать на неудобные вопросы, на своего отца.

К слову, руководитель компании Андрей Мясоедов, давший ставшую роковой взятку, и двое посредников тоже задержаны.

«Во время обысков по 8 адресам правоохранители изъяли наличные денежные средства в размере 250 тысяч рублей, 1,5 тысяч евро и 1,2 тысяч долларов, сотовые телефоны, компьютерную технику и документы, имеющие значение для расследования».