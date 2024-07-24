Бывшего главного инженера осудят за взятку в 516,5 тысяч в Иркутской области

Завершилось расследование уголовного дела над бывшим главным государственным инженером-инспектором Службы Гостехнадзора Иркутской области. Он обвиняется в совершении 11 преступлений, которые связаны с получением крупной суммы денег за незаконные действия, а также в трёх эпизодах служебного подлога. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следственном комитете.