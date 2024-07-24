Легковушка перевернулась из-за аварии под Самарой

В Нефтегорском районе Самарской области произошла серьезная авария. Из-за столкновения легковой автомобиль перевернулся, сообщили в ГКУ «Центр СО по делам ГО, ПБ и ЧС».
— Вчера в 12 часов дня диспетчеру пожарно-спасательной части № 105 пожарно-спасательного отряда № 36 регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что на 6 километре автодороги Нефтегорск — Богдановка произошло ДТП, — отметили в ведомстве.
Специалисты выехали на место происшествия и установили, что из-за аварии перевернулся автомобиль УАЗ «Patriot». В результате аварии пострадал человек, его госпитализировали в ближайшее медицинское отделение.