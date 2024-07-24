Легковушка перевернулась из-за аварии под Самарой

— Вчера в 12 часов дня диспетчеру пожарно-спасательной части № 105 пожарно-спасательного отряда № 36 регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что на 6 километре автодороги Нефтегорск — Богдановка произошло ДТП, — отметили в ведомстве.