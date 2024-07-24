Дома ждали трое детей. Завершены поиски без вести пропавшей женщины под Иркутском

— Помогите найти человека! — такой клич в очередной раз бросили волонтеры-поисковики отряда «ЛизаАлерт» в Иркутской области. На ориентировке — фото красивой женщины с русыми волосами и большими зелеными глазами. Согласно описанию, пропала 36-летняя сибирячка в селе Введенщина Шелеховского района. Поиски длились с 22 июля. Дома волновались муж и трое ребятишек.
Приметы многодетной матери тут же распространили среди полицейских и волонтеров. Далее ориентировки были опубликованы в соцсетях: среднего роста, нормального телосложения, в момент исчезновения, скорее всего, была одета в белую куртку и черные джинсы.
Однако не прошло и суток, как поступило сообщение — поиски завершены. Это корреспонденту КП-Иркутск подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Как стало известно КП-Иркутск, трагические новости поступили утром 24 июля. Сибирячку нашли мертвой. Сейчас на месте случившегося работают правоохранительные органы. Близкие погибшей находятся в шоковом состоянии.
По неподтвержденной информации, незадолго до исчезновения женщина предупредила семью, что поедет в Шелехов, чтобы подработать в качестве водителя такси. Позже правоохранители обнаружили ее автомобиль.