Дома ждали трое детей. Завершены поиски без вести пропавшей женщины под Иркутском

— Помогите найти человека! — такой клич в очередной раз бросили волонтеры-поисковики отряда «ЛизаАлерт» в Иркутской области. На ориентировке — фото красивой женщины с русыми волосами и большими зелеными глазами. Согласно описанию, пропала 36-летняя сибирячка в селе Введенщина Шелеховского района. Поиски длились с 22 июля. Дома волновались муж и трое ребятишек.