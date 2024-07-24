В Приморье мужчину атаковал рой разъяренных насекомых

Мужчина был в крайне тяжелом состоянии, обильно потел и его сильно рвало. Но фельдшер Анна Клюева не растерялась и поставила больному капельницу. Она ввела лекарства, тем самым, стабилизировав состояние человека. После этого мужчину оперативно доставили в стационар, где его и поставили на ноги.