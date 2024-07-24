В Приморье мужчину атаковал рой разъяренных насекомых

В Фокино мужчина подвергся нападению шершней. Результатом стала серьезная аллергическая реакция, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе скорой медицинской помощи ФГБУЗ «МСЧ № 100» ФМБА России.
Пациент пошел работать в гараж, зная, что там находится гнездо шершней. Он недооценил угрозу и подвергся атаке разъяренных насекомых, что привело к развитию сильнейшей аллергической реакции. В отделение больницы его привез коллега.
Мужчина был в крайне тяжелом состоянии, обильно потел и его сильно рвало. Но фельдшер Анна Клюева не растерялась и поставила больному капельницу. Она ввела лекарства, тем самым, стабилизировав состояние человека. После этого мужчину оперативно доставили в стационар, где его и поставили на ноги.
Напомним, в Приморье подростки поиграли со змеёй, не подозревая об опасных последствиях. Результат оказался печальным. Один из них получил укус в кисть, второй — в палец.
Кроме того, о том, где на юге края существует наибольшая вероятность оказаться укушенным и кто входит в группу риска, рассказала герпетолог ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Ирина Маслова.
Также, жители Находкинского городского округа стали чаще звонить в экстренные службы, рассказывая о змеях, которые встречаются возле жилых домов, залезают под капоты автомобилей и пугают горожан. Спасатели призывают с осторожностью относиться к встречам с такими гостями.