Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован

Пожар в жилом доме на улице Молодежной начался ранним утром 24 июля. Возгорание возникло в квартире на 7-м этаже, затем пламя перекинулось на балкон 8-го этажа, чердак и крышу. Сотрудники МЧС спасли 4 человека из квартиры на 8-м этаже. Самостоятельно из дома эвакуировались около 300 жильцов, о пострадавших не сообщалось.