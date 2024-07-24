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На Аю-Даге нашли обессиленную бабушку: в Крыму спасли 81-летнюю жительницу Партенита

В Крыму на Аю-Даге спасли обессиленную женщину.

Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Крымские волонтеры отряда «ЛизаАлерт» успешно завершили поиски бесследно исчезнувшей жительницы Партенита.

«На “горячую линию” отряда поступил звонок от туристов, которые пошли в поход на Аю-Даг и нашли там обессиленную бабушку», — сообщили поисковики.

Выяснилось, что это Галина Долганова (Бараник), которая несколько дней тому назад ушла из дома и потерялась.

Волонтеры ее искали по всему ЮБК, и вот удача — пенсионерка найдена живой и невредимой.

«Пожилую крымчанку доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Поиск длиной в три дня закончился заветным “Найдена! Жива!”, — отметили в отряде “ЛизаАлерт” Крым.