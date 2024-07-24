В Хабаровском крае орудовали лжесиловики, выманившие миллионы у пенсионеров

В Хабаровском крае были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества, повлекшим материальный ущерб на сумму свыше 2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В первом случае в городской отдел полиции Комсомольска-на-Амуре обратилась 58-летняя жительница Ленинского округа с заявлением о мошенничестве. Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силовых структур. Звонивший заявил, что злоумышленники получили её личные данные и оформили крупный кредит на её имя. В подтверждение своих слов, звонивший отправил ей в мессенджере фото служебного удостоверения и финансовые документы. Мужчина предупредил, что деньги могут использоваться на финансирование вооруженных сил другой страны.
В целях предотвращения мошенничества, звонящий посоветовал женщине оформить встречный кредит, снять деньги и перевести их на безопасный банковский счет. Взволнованная этой информацией, женщина оформила два кредита в разных банках и перевела полученные средства на указанные счета.
Ущерб составил 1 миллион 570 тысяч рублей.
Похожая ситуация произошла с 73-летней жительницей города, которая также обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина, также поддавшись эмоциям после звонка неизвестного, представившегося сотрудником силового ведомства, перевела заемные средства на указанный счет.
Таким образом, она понесла ущерб в размере около 500 тысяч рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», максимальная санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время полицейские проводят оперативные мероприятия для установления лиц, причастных к данным преступлениям.