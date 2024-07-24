В Хабаровском крае орудовали лжесиловики, выманившие миллионы у пенсионеров

В первом случае в городской отдел полиции Комсомольска-на-Амуре обратилась 58-летняя жительница Ленинского округа с заявлением о мошенничестве. Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силовых структур. Звонивший заявил, что злоумышленники получили её личные данные и оформили крупный кредит на её имя. В подтверждение своих слов, звонивший отправил ей в мессенджере фото служебного удостоверения и финансовые документы. Мужчина предупредил, что деньги могут использоваться на финансирование вооруженных сил другой страны.