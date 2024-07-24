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9 случаев заболевания бешенством выявлено в Новосибирской области

В Новосибирской области лабораторные исследования подтвердили 9 случаев заболевания животного бешенством.

Об этом сообщили в управлении ветеринарии НСО.

Бешенство — вирусное заболевание, которое поражает ЦНС. Зачастую его носителем является дикое плотоядное животное. Например, в 7 выявленных случаях из 9 переносчиками инфекции были лисы.

Заболевание выявляется, когда животное сталкивается с людьми. Поскольку его центральная нервная система поражена, зараженный зверь ведет себя неконтролируемым образом. Если ветеринарная клиника подтвердит наличие инфекции, в населенном пункте вводят карантин на 60 дней.

«Стоит подчеркнуть, что в Новосибирской области благодаря планомерной работе по вакцинации животных, количество случаев бешенства в последние годы снижается», — сообщает издание BFM-Новосибирск со ссылкой на слова судебно-ветеринарного эксперта, начальника Новосибирского областного центра ветринарно-санитарного обеспечения Юрия Шмидта.

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