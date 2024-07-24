9 случаев заболевания бешенством выявлено в Новосибирской области

Заболевание выявляется, когда животное сталкивается с людьми. Поскольку его центральная нервная система поражена, зараженный зверь ведет себя неконтролируемым образом. Если ветеринарная клиника подтвердит наличие инфекции, в населенном пункте вводят карантин на 60 дней.