Омич скрыл от государства 21 килограмм золота

Омича Дмитрия Домбровского судили по довольно экзотической статье 192 УК РФ (нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов в крупном размере). В суде установили, что мужчина вместе с отцом занимаются переплавкой драгоценных металлов. Например, клиенты сдают им несколько золотых колец, из которых делается крест.
Бизнес шёл неплохо, судя по тому, что за пять лет через ИП Домбровский прошло около 21 кг золота на общую сумму 38 млн рублей.
По закону все полученные драгметаллы предприниматели сначала должны передавать государству на аффинаж. Это очистка золота во время переплавки от лишних примесей. Заниматься этим могу только несколько организаций.
Нарушивший закон владелец бизнеса сообщил, что просто не знал об этом.
«Постановлением Первомайского районного суда его обязали заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, ИП Домбровский заключил необходимый договор на аффинаж на год», — рассказала порталу Om1.ru гособвинитель Мария Антилогова.