Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны отчиталось о трех сбитых дронах за ночь

За прошедшую ночь российские военные пресекли попытки атак трех украинских дронов, они были сбиты в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

При этом один украинский дрон ночью 24 июля сбросил взрывчатку в Грайвороне, рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, взрывное устройство упало возле многоквартирного дома. Никто из жителей не пострадал, но в одной квартире выбиты окна.

Ночной атаке ВСУ также подверглась Курская область. В городе Льгове беспилотники атаковали неработающее предприятие, в результате чего на его территории начался пожар.