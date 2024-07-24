Минобороны отчиталось о трех сбитых дронах за ночь

При этом один украинский дрон ночью 24 июля сбросил взрывчатку в Грайвороне, рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, взрывное устройство упало возле многоквартирного дома. Никто из жителей не пострадал, но в одной квартире выбиты окна.