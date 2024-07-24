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След пропавшей в Омске девочки привёл к берегу Иртыша

Вернувшаяся мама девочки привезла её вещи для поисков.

В Омске продолжаются поиски 15-летней девочки, которая 22 июля вышла из гостиницы на левом берегу прогуляться перед вылетом в Москву и пропала.

В тот же день мама с младшими детьми улетела в Москву, отец остался искать ребёнка. Сегодня утром мама с вещами девочки, которые бы могли помочь в поисках, вернулась в Омск.

«Служебная розыскная собака по этому запаху привела к берегу Иртыша, — рассказал omsk.aif.ru заместитель начальника ОП-3 по г. Омску Серик Сабитов, — но мы не исключаем, что девушка могла куда-то уехать на катере».

В данный момент акваторию Иртыша обследуют сотрудники ГИМС и линейного управления на транспорте.

Напомним, девочку ищут третий день, вчера поиски велись с помощью квадрокоптера. Отец Евангелины думает, что она по каким-то причинам не может выйти на связь, хотя с собой у неё был заряженный телефон и зарядное устройство. При этом он отметил, что в Омске у семьи почти нет знакомых.