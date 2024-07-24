След пропавшей в Омске девочки привёл к берегу Иртыша

Напомним, девочку ищут третий день, вчера поиски велись с помощью квадрокоптера. Отец Евангелины думает, что она по каким-то причинам не может выйти на связь, хотя с собой у неё был заряженный телефон и зарядное устройство. При этом он отметил, что в Омске у семьи почти нет знакомых.