Бастрыкин поручил доложить ему о массовой драке иностранцев в Казани

Ранее в соцсетях опубликовали видео массовой драки около этнического заведения в Казани. Местные жители утверждают, что иностранцы регулярно шумят там и нарушают общественный порядок. Казанцы опасаются за свою безопасность и безопасность своих детей, которые регулярно вынуждены ходить мимо этого заведения.