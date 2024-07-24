Бастрыкин поручил доложить ему о массовой драке иностранцев в Казани

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о массовой драке иностранцев в Казани. Инцидент произошел на улице Зорге.
Ранее в соцсетях опубликовали видео массовой драки около этнического заведения в Казани. Местные жители утверждают, что иностранцы регулярно шумят там и нарушают общественный порядок. Казанцы опасаются за свою безопасность и безопасность своих детей, которые регулярно вынуждены ходить мимо этого заведения.
Следком РФ по факту массовой драки возбудил уголовное дело по статье «хулиганство».