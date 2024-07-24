В Уфе бизнесмен обвиняется в сокрытии более 14,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в производстве приставов находились исполнительные материалы о взыскании с фирмы более 10,7 млн рублей. Чтобы избежать принудительного списания денег, бизнесмен, минуя расчетные счета возглавляемого им предприятия, с февраля 2022 года по октябрь 2023 года рассчитывался с контрагентами фирмы через другой счет, открытый в банке. Так он скрыл более 14,5 млн рублей.