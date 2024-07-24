В Уфе бизнесмен обвиняется в сокрытии более 14,5 млн рублей.

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО ПСК «Алюмастер» по статье «неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в производстве приставов находились исполнительные материалы о взыскании с фирмы более 10,7 млн рублей. Чтобы избежать принудительного списания денег, бизнесмен, минуя расчетные счета возглавляемого им предприятия, с февраля 2022 года по октябрь 2023 года рассчитывался с контрагентами фирмы через другой счет, открытый в банке. Так он скрыл более 14,5 млн рублей.
Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу, проинформировали в прокуратуре РБ.