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Почти тысяча гектаров на севере Красноярского края охвачена огнем

КРАСНОЯРСК, 24 июля, ФедералПресс. В Красноярском крае продолжают бороться с лесными пожарами. По последним данным в регионе действует 4 лесных пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального лесопожарного центра.

Источник: AP 2023

«На территории края действуют четыре лесных пожара на площади 992 гектара в Эвенкийском районе края», — рассказали в пресс-службе.

По данным центра очаги возгорания расположены в труднодоступной местности. По предварительным данным, причиной пожаров в лесах стали грозы.

В Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС. В связи с этим посещение лесов ограничено, а также запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.

Напомним, что в начале июля лесные пожары в Красноярском крае охватили почти 10 тысяч гектаров. Для патрулирования лесов планируется привлечь авиацию.

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