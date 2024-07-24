Почти тысяча гектаров на севере Красноярского края охвачена огнем

«На территории края действуют четыре лесных пожара на площади 992 гектара в Эвенкийском районе края», — рассказали в пресс-службе.
По данным центра очаги возгорания расположены в труднодоступной местности. По предварительным данным, причиной пожаров в лесах стали грозы.
В Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС. В связи с этим посещение лесов ограничено, а также запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.
Напомним, что в начале июля лесные пожары в Красноярском крае охватили почти 10 тысяч гектаров. Для патрулирования лесов планируется привлечь авиацию.