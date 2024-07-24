Фестиваль топора пройдёт в Прикамье, несмотря на нападение на «Зове Пармы»

Фестиваль топора в Пермском крае состоится, не смотря на нападение с топором на «Зове Пармы», сообщает 59.RU со ссылкой на Минкультуры региона.
Речь идёт о жестоком нападении, которое произошло ранним утром 21 июля. Неизвестный мужчина с топором набросился на компанию посетителей фестиваля «Зов Пармы», который проходил в Чердынском округе. Во время нападения пострадали двое мужчин. Как рассказала сайту perm.aif.ru супруга одного из них, пострадавшими оказались действующий сотрудник ФСИН и участник СВО, который вернулся домой в отпуск после ранения.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что по данным краевого ГУ МВД, подозреваемый в нападении на двух мужчин задержан. Им оказался житель Соликамского округа 1989 года рождения. В Минздраве Пермского края perm.aif.ru сообщили, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.
По данным портала 59.RU, 26 и 27 июля в Пермском крае в селе Зарубино также должен пройти другой тематический фестиваль. «Праздник Топора» запланирован на грядущие выходные. Портал уточнил в Минкультуры региона, состоится ли он после произошедшего инцидента.
В ведомстве подтвердили, что изменений в планах нет, и фестиваль топора пройдёт в запланированное время. Министерство отмечает, что на площадках праздника будут работать группы быстрого реагирования.