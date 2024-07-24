Фестиваль топора пройдёт в Прикамье, несмотря на нападение на «Зове Пармы»

Речь идёт о жестоком нападении, которое произошло ранним утром 21 июля. Неизвестный мужчина с топором набросился на компанию посетителей фестиваля «Зов Пармы», который проходил в Чердынском округе. Во время нападения пострадали двое мужчин. Как рассказала сайту perm.aif.ru супруга одного из них, пострадавшими оказались действующий сотрудник ФСИН и участник СВО, который вернулся домой в отпуск после ранения.