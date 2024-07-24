В Москве подорван автомобиль, пострадали два человека

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, следователи и криминалисты. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая, сообщили в столичном СКР. «Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в МВД.