В Москве подорван автомобиль, пострадали два человека

Телеканал «360» пишет, что мужчине, который в момент взрыва находился в автомобиле, оторвало ступни. РЕН ТВ сообщает, что в Боткинскую больницу доставили женщину с рваными ранами лица.
По информации РЕН ТВ, в результате взрыва Toyota Land Cruiser на нескольких этажах жилого дома, вблизи которого был припаркован автомобиль, вышибло стекла, повреждены пять стоявших рядом машин. RT со ссылкой на очевидцев пишет, что автомобиль, предположительно, принадлежит участнику специальной военной операции. Аналогичную информацию приводит «360».
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, следователи и криминалисты. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая, сообщили в столичном СКР. «Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в МВД.