В Березовском простятся с 62-летним многодетным отцом, погибшим в ДНР

В Березовском пройдет церемония прощания с бойцом, погибшим на СВО. Вениамин Воронов скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
Родился мужчина в Кемеровской области. В Березовский он переехал в 1968 году. Там он окончил школу № 5, туда же затем устроился учителем физкультуры, получив образование в техникуме. Потом был призван на срочную службу.
— По ее окончании поступил в школу милиции и на службу в ОМВД города Березовского, затем подписал контракт и ушел служить на границу Республики Таджикистан. Когда контракт истек, Вениамин Владимирович устроился рабочим на Новосвердловскую ТЭЦ, — рассказал мэр города.
В Березовском у мужчины остались четыре дочери. Он увлекался чтением, историей и военным делом. В сентябре 2023 года мужчина подписал контракт и отправился в зону СВО. Он скончался 5 июля 2024 года в населенном пункте Новоалександровка в ДНР.
Прощание с Вениамином Вороновым состоится 24 июля. Отпевание и захоронение пройдет в почетном секторе Северного кладбища.