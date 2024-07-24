Обвиняемые в убийстве экс-полицейские требуют суд присяжных в Новосибирске

25 июля 2024 года в Новосибирске начнут рассматривать дело об убийстве в 2010 году 15-летней девочки. На скамье подсудимых экс-полицейские — Евгений Бартоломей и Максим Кудрявцев. Они потребовали суд присяжных. Об этом написал «Сиб.фм».
Напомним, в марте 2010-го в селе Яркуль Усть-Таркского района пропала 15-летняя Наталья Матюхина.
В 2023-м по данному делу арестовали двух бывших и одного действующего полицейского: Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея, Александра Кунца. Последний не проходит по делу — есть версия, что он пошёл на сделку со следствием.
По версии правоохранителей, Бартоломей и Кудрявцев сбили Матюхину, а чтобы скрыть преступление — убили её и спрятали тело. Предварительно, девочку так и не нашли.
«Сиб.фм» со ссылкой на СК по региону отметил, что начальник ИВС ОП «Усть-Таркское», старшина полиции Максим Вавилов угрожал следователю Татарского СК за расследование убийства Натальи.
Кроме всего, по данным портала, Александра Кунца и Алексея Бороздина (начальник уголовного розыска) подозревают и в причастности к исчезновению 26-летнего Владимира Поторокина из Усть-Тарки в 2013 году.
Его сестра Оксана Салова рассказала онлайн-изданию, что Бороздин отговаривал её от написания заявления, а потом и вовсе угрожал. Женщина считает, что Кунц и Бороздин могли убить её брата. В 2023-м возобновили расследование данного дела.