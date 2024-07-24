СК: убийцу Игоря Талькова установили по вырезам с рубашки

В 2021 году расследование возобновили. Следователи собрали доказательства причастности Шляфмана к «умышленным преступлениям», связанным с убийством Талькова. У одного из специалистов, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год, нашли вырезы с рубашки концертного директора, запачканные кровью, которые помогли выявить виновного в убийстве. Кроме того, были проведены генетические исследования.