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СК: убийцу Игоря Талькова установили по вырезам с рубашки

Во вторник, 23 июля, в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга состоялось первое судебное заседание по уголовному делу по убийству Игоря Талькова в 1991 году.

Согласно информации ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, концертный директор певца Валерий Шляфман обвиняется в «убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом».

«Судебное следствие будет проходить без участия обвиняемого: он давно уехал в Израиль, где проживает и в настоящее время», — сообщили в ведомстве.

В 2021 году расследование возобновили. Следователи собрали доказательства причастности Шляфмана к «умышленным преступлениям», связанным с убийством Талькова. У одного из специалистов, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год, нашли вырезы с рубашки концертного директора, запачканные кровью, которые помогли выявить виновного в убийстве. Кроме того, были проведены генетические исследования.