СК: убийцу Игоря Талькова установили по вырезам с рубашки

Согласно информации ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, концертный директор певца Валерий Шляфман обвиняется в «убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом».
«Судебное следствие будет проходить без участия обвиняемого: он давно уехал в Израиль, где проживает и в настоящее время», — сообщили в ведомстве.
В 2021 году расследование возобновили. Следователи собрали доказательства причастности Шляфмана к «умышленным преступлениям», связанным с убийством Талькова. У одного из специалистов, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год, нашли вырезы с рубашки концертного директора, запачканные кровью, которые помогли выявить виновного в убийстве. Кроме того, были проведены генетические исследования.