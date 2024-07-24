Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале осужден охотник, случайно застреливший геолога

На Среднем Урале вынесли приговор охотнику, случайно застрелившему геолога. Мужчина принял его за медведя.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все случилось в августе прошлого года на реке Лобва у поселка Шайтанка Новолялинского района. Местный охотник Евгений отправился на лодке на рыбалку с сыном. С собой мужчина кроме удочек прихватил ружье, так как имел путевку на отстрел уток.

Поздно вечером охотник услышал, что неподалеку от берега кто-то ходит и издает звуки, похожие на рык. Уралец решил, что это медведь. Он испугался, что зверь бросится за лодкой, и выстрелил в ту сторону. Однако это был не медведь, а сотрудник геолого-разведочной экспедиции, который рыбачил в тот вечер. В результате выстрела мужчина погиб.

Охотник сам обратился в полицию и активно сотрудничал со следствием. Его обвинили в причинении смерти по неосторожности. Верхотурский районный суд назначил стрелку 1,5 года исправительных работ с удержанием ежемесячно 5% из заработка в доход государства. Также суд взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в 1,5 млн рублей и более 164 тысяч рублей в счет возмещения имущественного ущерба.

Приговор был обжалован потерпевшими и опротестован прокурором, который, однако, не настаивал на лишении свободы. В итоге Свердловский облсуд оставил решение без изменений по существу.