На Урале осужден охотник, случайно застреливший геолога

Поздно вечером охотник услышал, что неподалеку от берега кто-то ходит и издает звуки, похожие на рык. Уралец решил, что это медведь. Он испугался, что зверь бросится за лодкой, и выстрелил в ту сторону. Однако это был не медведь, а сотрудник геолого-разведочной экспедиции, который рыбачил в тот вечер. В результате выстрела мужчина погиб.