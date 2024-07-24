Собирала ягоды в лесу вместе с мамой: Появились подробности гибели девятилетней девочки в Ленобласти

Появились подробности гибели девятилетней девочки в Ленобласти, которая пропала 23 июля недалеко от деревни Раздолье. Как оказалось, 42-летняя петербурженка вместе с дочерью-инвалидом пошли в лес собирать ягоды, а у озера Лампушка мать потеряла из вида ребенка. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».