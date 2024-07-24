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Собирала ягоды в лесу вместе с мамой: Появились подробности гибели девятилетней девочки в Ленобласти

Девятилетняя девочка-инвалид заблудилась в лесу и погибла.

Источник: Комсомольская правда

Появились подробности гибели девятилетней девочки в Ленобласти, которая пропала 23 июля недалеко от деревни Раздолье. Как оказалось, 42-летняя петербурженка вместе с дочерью-инвалидом пошли в лес собирать ягоды, а у озера Лампушка мать потеряла из вида ребенка. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— На поиски ребенка выдвинулись наряды специализированного полка полиции, кинолог, волонтеры «ЛизаАлерт» и «Отклик». В 20:10 в лесополосе в четырех километрах от деревни Раздолье был обнаружен труп девочки без внешних признаков насильственной смерти, — уточнил источник.

Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

По данным агентства, девочка являлась инвалидом из-за ДЦП. У нее были нарушены координация и речь, поэтому она училась в коррекционной школе. Мать работает в благотворительном фонде. Все в семье воспитывается пятеро детей.

несчастный случай