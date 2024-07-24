В МВД назвали причину взрыва внедорожника на севере Москвы

Внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался на парковке возле жилого многоквартирного дома в Москве ранее в этот день, в результате пострадал мужчина — ему оторвало конечности. Женщина, сидевшая рядом, получила рваные раны лица. По данному факту Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.