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В МВД назвали причину взрыва внедорожника на севере Москвы

Сотрудники полиции предварительно установили, что взрыв автомобиля на севере Москвы произошел в результате детонации неустановленного предмета, который был установлен в машине. Об этом 24 июля сообщила «Известиям» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лиц, причастных к совершению преступления», — сказала Волк.

Она также сообщила, что в результате происшествия пострадали двое человек, их доставили в медицинское учреждение.

Внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался на парковке возле жилого многоквартирного дома в Москве ранее в этот день, в результате пострадал мужчина — ему оторвало конечности. Женщина, сидевшая рядом, получила рваные раны лица. По данному факту Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.