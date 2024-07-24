В Алматы осуждена мошенница, обманувшая дольщиков на 290 млн тенге

В 2022 году директор ТОО «Flora City Stroy», гражданка «К», разместила рекламу в «Instagram» и на «krisha.kz», заявив о начале строительства жилых комплексов «Lantana» и «Flora», не имея при этом разрешения на строительство.
По информации Генеральной прокуратуры, обманным путем и злоупотребляя доверием потенциальных покупателей, гражданка «К» заключала предварительные договоры купли-продажи, завладев деньгами 34 дольщиков на сумму 290 млн тенге. Материалы дела были переданы прокуратурой в Управление полиции Бостандыкского района для проведения досудебного расследования.
21 июня 2024 года Бостандыкский районный суд признал гражданку «К» виновной по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил её к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Изъятые участки будут реализованы для возмещения ущерба потерпевшим.
Приговор пока не вступил в законную силу. Прокуратура города Алматы призывает граждан быть бдительными при покупке недвижимости и всегда проверять наличие разрешительных и правоустанавливающих документов.