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В Алматы осуждена мошенница, обманувшая дольщиков на 290 млн тенге

Прокуратурой Наурызбайского района выявлено и пресечено мошенничество, связанное с незаконной деятельностью по привлечению средств дольщиков, сообщает El.kz.

В 2022 году директор ТОО «Flora City Stroy», гражданка «К», разместила рекламу в «Instagram» и на «krisha.kz», заявив о начале строительства жилых комплексов «Lantana» и «Flora», не имея при этом разрешения на строительство.

По информации Генеральной прокуратуры, обманным путем и злоупотребляя доверием потенциальных покупателей, гражданка «К» заключала предварительные договоры купли-продажи, завладев деньгами 34 дольщиков на сумму 290 млн тенге. Материалы дела были переданы прокуратурой в Управление полиции Бостандыкского района для проведения досудебного расследования.

21 июня 2024 года Бостандыкский районный суд признал гражданку «К» виновной по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил её к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Изъятые участки будут реализованы для возмещения ущерба потерпевшим.

Приговор пока не вступил в законную силу. Прокуратура города Алматы призывает граждан быть бдительными при покупке недвижимости и всегда проверять наличие разрешительных и правоустанавливающих документов.