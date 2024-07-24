Грузовик смял ВАЗ в Екатеринбурге: погибли четыре человека

Об этом сообщили в Госавтоинспекции по городу.
По предварительным данным, водитель грузовика «Renault Premium» при повороте налево не уступил дорогу «ВАЗ-2114». В результате столкновения легковушку смяло: сильно деформировались крыша и передняя часть.
В результате ДТП погибли 19-летний водитель ВАЗ и три пассажира 2005 и 2006 годов рождения. Они получили травмы, которые не совместимы с жизнью.
За рулем «Рено» был 67-летний мужчина, житель деревни Паршина Богдановичского района. Его стаж вождения составляет 50 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. В момент ДТП был трезв.
По словам водителя грузовика, он не заметил легковушку, которая появилась неожиданно. В ДТП он не пострадал.
«Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению ПДД РФ и предельной бдительности при совершении маневров», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что в Верхней Салде произошло ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина.
Происшествие случилось днем 23 июля возле дома № 2 по улице Калинина. По предварительным данным, водитель грузовика «Урал», выбрав небезопасную скорость, допустил выезд на тротуар. В этот момент там стояла женщина 1957 года рождения, которая ждала разрешающего сигнала светофора для пересечения улицы.