В Новосибирске правоохранители обнаружили похищенного бандой мужчину

По информации правоохранительных органов, с потерпевшим все в порядке, и его жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время он дает показания следователям.
Как сообщает Infopro54 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина прятался от своих похитителей, так как был сильно напуган и боялся за свою жизнь. После установления его местонахождения, его доставили в следственный отдел для дальнейших допросов.
Напомним, инцидент произошел на улице Советской, когда группа из десяти человек насильно затолкнула мужчину в автомобиль. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения бизнес-центра. В результате оперативной работы правоохранительных органов удалось задержать девять участников преступления, которые по решению суда были арестованы. Один несовершеннолетний обвиняемый помещен под домашний арест. Меры пресечения действуют до 18 сентября 2024 года.
Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.