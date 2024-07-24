Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директора «Омской областной газовой компании» подозревают в налоговых махинациях

В СУ СК РФ по Омской области в среду, 24 июля 2024 года, заявили о возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «Омская областная газовая компания» и других лиц, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов с организации. Отмечается, что уголовное дело возбуждено в результате совместной работы следователей и сотрудников УФНС и УМВД России по Омской области.

«По версии следствия, директор ООО “Омская областная газовая компания”, действуя совместно с другими лицами, создал фиктивный документооборот с двумя подконтрольными ему обществами с ограниченной ответственностью, занизив таким образом налоговую базу по НДС и налогу на прибыль, после чего представил в налоговый орган налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, тем самым уклонился от уплаты налогов за 2019−2020 годы в крупном размере на 23,9 миллиона рублей», — говорится в официальном сообщении следственного управления.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время по месту жительства причастных к преступлению лиц и в офисных помещениях организации проведены обыски, изъята документация. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Позиция директора по заявленному делу не приводится.

СК