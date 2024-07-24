Директора «Омской областной газовой компании» подозревают в налоговых махинациях

«По версии следствия, директор ООО “Омская областная газовая компания”, действуя совместно с другими лицами, создал фиктивный документооборот с двумя подконтрольными ему обществами с ограниченной ответственностью, занизив таким образом налоговую базу по НДС и налогу на прибыль, после чего представил в налоговый орган налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, тем самым уклонился от уплаты налогов за 2019−2020 годы в крупном размере на 23,9 миллиона рублей», — говорится в официальном сообщении следственного управления.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время по месту жительства причастных к преступлению лиц и в офисных помещениях организации проведены обыски, изъята документация. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Позиция директора по заявленному делу не приводится.