Директора «Омской областной газовой компании» подозревают в налоговых махинациях

В СУ СК РФ по Омской области в среду, 24 июля 2024 года, заявили о возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «Омская областная газовая компания» и других лиц, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов с организации. Отмечается, что уголовное дело возбуждено в результате совместной работы следователей и сотрудников УФНС и УМВД России по Омской области.