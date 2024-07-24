Новосибирцы обратились в полицию из-за убийства летучих мышей

По данным издания, по меньшей мере четыре обращения уже зарегистрированы. Напомним, что 16 июля в одном из городских пабликов появилось видео, на котором запечатлены события в квартире, куда залетели несколько десятков рукокрылых. Автор записи утверждал, что всего было 41 мышь, и на видео видно, как он вместе с другим мужчиной расправляется с ними с помощью хоккейных клюшек.