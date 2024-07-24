Новосибирцы обратились в полицию из-за убийства летучих мышей

Жители Новосибирска обратились в МВД России с просьбой провести проверку в отношении двух мужчин, которые жестоко расправились с летучими мышами, используя хоккейные клюшки. Заявления были направлены на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и начальника регионального главка МВД Андрея Кулькова. Об этом пишет BFM-Новосибирск.
По данным издания, по меньшей мере четыре обращения уже зарегистрированы. Напомним, что 16 июля в одном из городских пабликов появилось видео, на котором запечатлены события в квартире, куда залетели несколько десятков рукокрылых. Автор записи утверждал, что всего было 41 мышь, и на видео видно, как он вместе с другим мужчиной расправляется с ними с помощью хоккейных клюшек.
«Исходя из того, что мы увидели на этом видео, я считаю, что есть основания для возбуждения уголовного дела по ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными)», — поделилась местная жительница.
Она подчеркнула, что массовое убийство животных, о котором идет речь, не вызывало никакой паники у тех, кто его совершал. Она отметила, что летучие мыши относятся к охраняемым видам, и если среди убитых были краснокнижные особи, то это повлечет серьезные последствия.
Юристы рассказали, что ситуация является нетипичной и требует тщательного изучения.
«Ни я, ни мои коллеги еще ни разу не сталкивались с подобными делами. С летучими мышами люди в принципе редко встречаются. Мне неизвестно ни об одном возбужденном уголовного дела по летучим мышам», — добавила юрист проекта «Егоров и партнеры» Анастасия Субботина.