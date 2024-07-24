Свыше 28 млн рублей за два года: Супруги незаконно легализовали более 4 тысяч мигрантов в хостелах Ленобласти

Крупный канал нелегальной миграции ликвидировали в Ленобласти. Его организовала семейная пара — безработные 46-летняя женщина и 51-летний мужчина. Для этого они открыли несколько хостелов, где с мая 2022 года зарегистрировали более четырех тысяч мигрантов. За свои услуги супруги с каждого иностранца брали порядка семи тысяч рублей. Получается, что за два года они заработали на мигрантах свыше 28 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Все началось с того, что 36-летняя сестра подозреваемой открыла в Волхове хостел. Семейная пара этим воспользовалась и начала там массово регистрировать мигрантов, которые на самом деле там не проживали. Чуть меньше года спустя, в феврале 2023 года, в хостеле нашли массу нарушений, поэтому пара прекратила свою деятельность, но лишь на время.
— Уже через месяц на том же адресе был зарегистрирован и открыт новый хостел, который формально сменил название и хозяина — его собственником стало подконтрольное юридическое лицо. Хостел принимал мигрантов до октября 2023 года, после чего вновь закрылся из-за «ребрендинга» и поисков нового юрлица, не засвеченного в теневых операциях, — добавили в ведомстве.
Таким образом пара хотела отвлечь внимание правоохранителей от своего незаконного бизнеса. А новое открытие они планировали в августе 2024 года. Параллельно с этим 22-летняя дочь мужчины от первого брака открыла хостел в Волосово, где супруги организовали еще один пункт фиктивной регистрации.
По данному факту было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Кстати, помимо семейной пары и их родственников в криминальный бизнес также были вовлечены 43-летний петербуржец и 50-летний житель города Волосово, которые являются бывшими номинальными директорами юрлиц. Но они пока проходят по делу в качестве свидетелей.
Основных же участников группы задержали. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. По местам их проживания и хостелов проведены обыски, изъяты документы и техника, которые имеют значение для расследования.