Свыше 28 млн рублей за два года: Супруги незаконно легализовали более 4 тысяч мигрантов в хостелах Ленобласти

Крупный канал нелегальной миграции ликвидировали в Ленобласти. Его организовала семейная пара — безработные 46-летняя женщина и 51-летний мужчина. Для этого они открыли несколько хостелов, где с мая 2022 года зарегистрировали более четырех тысяч мигрантов. За свои услуги супруги с каждого иностранца брали порядка семи тысяч рублей. Получается, что за два года они заработали на мигрантах свыше 28 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.