Домогательства и взяточничество. Бастрыкину рассказали о самых распространенных преступлениях среди мигрантов на Среднем Урале

По его словам, за 2023 год иностранцами была совершена 21 тыс. преступлений, что на 6% ниже показателей 2022 года. Однако число тяжких деяний, совершенных приезжими, увеличилось на 11% — с 3 тыс. 961 до 4 тыс. 385. Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории России: с 1 тыс. 787 до 6 тыс. 082 деяний. Также растет количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов. Все это, утверждает Бастрыкин, оказывает существенное негативное влияние на состояние межэтнических отношений на территории страны.