В Москве совершено покушение на офицера ГРУ, проверяется причастность Украины

Как стало известно «Ъ», пострадавший в результате подрыва автомобиля на севере Москвы — офицер Минобороны Андрей Торгашев. Ему оторвало ноги. Предварительно он служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи. В связи с личностью пострадавшего отрабатывается и версия, связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов. По информации «Ъ», дело возбуждено по ст. 30 и 105 УК — покушение на убийство, впоследствии его могут переквалифицировать на теракт.