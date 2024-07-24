В Москве совершено покушение на офицера ГРУ, проверяется причастность Украины

Взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser произошел сегодня утром на парковке на улице Синявинской. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что автомобиль был подорван в результате детонации неустановленного предмета. По данным «Ъ», тротиловый эквивалент взрывного устройства составлял полкило.
По информации «Ъ», несмотря на то, что 49-летний майор предположительно служил в органах военной разведки и занимался средствами защищенной связи, данные на него были опубликованы в интернете задолго до покушения. Это могло помочь злоумышленникам в выборе жертвы. Офицер находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, взрывом бомбы, которая была размещена под водительским сидением внедорожника, ему оторвало обе ступни. Пострадала и его супруга. Они госпитализированы в Боткинскую больницу.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил поставить дело на контроль в центральном аппарате ведомства. Следователи и криминалисты СКР Москвы совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будут назначены медицинская и взрывотехническая экспертизы.