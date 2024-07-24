Строение упало прямо на тротуар, по счастливой случайности никто не пострадал. Обломки задели лишь припаркованный рядом автомобиль.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и МБУ «Служба спасения». Специалисты провели поисковые работы, в результате которых было установлено, что погибших и пострадавших нет. Причины обрушения конструкций в данный момент выясняются.
В связи с угрозой полного обрушения здания, движение для автомобилей и пешеходов по улице Пушкина временно перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
Ночью в Анапе рухнуло аварийное здание
В ночь на 24 июля в центре Анапы произошло обрушение стены аварийного двухэтажного здания. Инцидент произошел на улице Пушкина, 28, где ранее располагался детский магазин «Катюша». В настоящее время здание не использовалось.
Строение упало прямо на тротуар, по счастливой случайности никто не пострадал. Обломки задели лишь припаркованный рядом автомобиль.