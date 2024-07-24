Ночью в Анапе рухнуло аварийное здание

Строение упало прямо на тротуар, по счастливой случайности никто не пострадал. Обломки задели лишь припаркованный рядом автомобиль.



На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и МБУ «Служба спасения». Специалисты провели поисковые работы, в результате которых было установлено, что погибших и пострадавших нет. Причины обрушения конструкций в данный момент выясняются.



В связи с угрозой полного обрушения здания, движение для автомобилей и пешеходов по улице Пушкина временно перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Анапы.