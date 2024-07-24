Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью в Анапе рухнуло аварийное здание

В ночь на 24 июля в центре Анапы произошло обрушение стены аварийного двухэтажного здания. Инцидент произошел на улице Пушкина, 28, где ранее располагался детский магазин «Катюша». В настоящее время здание не использовалось.

Источник: пресс-службы администрации Анапы

Строение упало прямо на тротуар, по счастливой случайности никто не пострадал. Обломки задели лишь припаркованный рядом автомобиль.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и МБУ «Служба спасения». Специалисты провели поисковые работы, в результате которых было установлено, что погибших и пострадавших нет. Причины обрушения конструкций в данный момент выясняются.

В связи с угрозой полного обрушения здания, движение для автомобилей и пешеходов по улице Пушкина временно перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

несчастный случай