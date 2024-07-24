Омские поисковики будут проверять записи с камер видеонаблюдения

«Сегодня ещё по городу будем расклеивать ориентировки и просматривать близлежащие камеры, нам предоставляют доступ, также будем запрашивать камеры с регистраторов — вдруг кто-то проезжал мимо в тот день. В парке уже каждый сантиметр обследовали, осталась только вода», — рассказала omsk.aif.ru Марианна Зырянова.