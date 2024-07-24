Омские поисковики будут проверять записи с камер видеонаблюдения

В Омске третий день ищут 15-летнюю москвичку, которая за несколько часов до вылета самолёта ушла погулять и пропала.
В поисках принимают участие сотрудники полиции, Росгвардии, а также добровольца из омских отрядов «ЛизаАлерт» и «Доброспас».
Как рассказала руководитель «Доброспас Омск» Марианна Зырянова, 23 июля на месте работали 10 кинологов и около 50 членов отряда. По её словам, территория вокруг комплекса «Ника» и парка Победы прочёсаны полностью, также поисковики обошли все магазины в округе, отработали дорогу до аэропорта — вдруг девочка догоняла родителей.
Однако результатов это не дало — в последний раз камера зафиксировала девочку на дорожке у отеля.
«Сегодня ещё по городу будем расклеивать ориентировки и просматривать близлежащие камеры, нам предоставляют доступ, также будем запрашивать камеры с регистраторов — вдруг кто-то проезжал мимо в тот день. В парке уже каждый сантиметр обследовали, осталась только вода», — рассказала omsk.aif.ru Марианна Зырянова.
Также руководитель отряда «Доброспас» подтвердила, что поиски сейчас ведутся в акватории Иртыша, в частности, два добровольца с лодкой присоединились к группе сотрудников ГИМС.