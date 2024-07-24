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Жителя затонувшего села на вертолете доставили в больницу Владивостока

Село Скворцово оказалось отрезано в результате разлива реки Шинелки.

Источник: PrimaMedia.ru

Нуждавшегося в плановой госпитализации мужчину доставили в больницу Владивостока на вертолете, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Прокурор Анучинского района Алексей Тимченко, глава муниципального района Сергей Понуровский и спасатели МЧС России по Приморскому краю прибыли в Скворцово. Жителям доставили питьевую воду. Пострадавших среди населения и нуждающихся в эвакуации не обнаружено.

Алексей Тимченко побеседовал с местными жителями и выяснил нуждаемость в дополнительных мерах поддержки. Прокуратура даст оценку информации о повреждении водозащитной насыпи техникой лесозаготовительных предприятий. Ликвидация последствий стихии стоит на контроле в надзорном ведомстве.

Напомним, в Приморье уровень воды в реке Партизанская достиг критической отметки. Специалисты Примавтодора предприняли нестандартные меры для предотвращения наводнения. На 12-м километре дороги Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово был прорыт проран в дорожной насыпи, чтобы обеспечить сток воды и предотвратить дальнейшие подтопления.

Прокуратура