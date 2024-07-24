Жителя затонувшего села на вертолете доставили в больницу Владивостока

Напомним, в Приморье уровень воды в реке Партизанская достиг критической отметки. Специалисты Примавтодора предприняли нестандартные меры для предотвращения наводнения. На 12-м километре дороги Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово был прорыт проран в дорожной насыпи, чтобы обеспечить сток воды и предотвратить дальнейшие подтопления.