Владелец затонувшего в Приморье судна не явился в суд

Арбитражный суд Приморского края назначил на 28 октября судебное разбирательство по иску Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора к владельцу судна-контейнеровоза под флагом Панамы Rise Shine, севшего на мель у берегов Приморья края осенью 2021 года, сообщает ИА PrimaMedia.
Ведомство требует взыскать с компании Often Trading Company limited (зарегистрирована в Гонконге) сумму ущерба природе в размере 346 млн 11,7 тысячи рублей. Предварительное судебное заседание было назначено на 23 июля, однако ответчик на него не явился.
«Заседание, на котором планируется приступить к рассмотрению дела по существу, назначено на 28 октября. Перенос слушания связан с необходимостью уведомить иностранную компанию, к которой подан иск», — сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Приморского края.
9 ноября 2021 года контейнеровоз Rise Sine с почти 200 гружеными контейнерами на борту и экипажем в составе 14 человек (все граждане Китая) потерял управление в районе залива Восток (мыс Козина) и сел на мель. Для спасения людей из Владивостока вышло судно «Лазурит», а из Находки к месту происшествия отправились спасатели отряда МЧС России, пожарные и экологи. Только в середине декабря 2021 года все спасённые члены экипажа вылетели на родину. На судне находилось около 300 тонн ГСМ и 199 контейнеров с товарами народного потребления, общий вес которых составил более 1,5 тысячи тонн.
Работы по разгрузке и очищению судна от нефтепродуктов проводились на протяжении девяти месяцев, за время операции спасатели передали для утилизации более 736 тысяч кубометров нефтепродуктов, откачанных с контейнеровоза.
Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора рассчитало вред, который был причинен природе в результате аварии, он составил 346 млн рублей. Владелец судна не возместила вред добровольно, поэтому управление обратилось с иском в Арбитражный суд Приморья.