Владелец затонувшего в Приморье судна не явился в суд

9 ноября 2021 года контейнеровоз Rise Sine с почти 200 гружеными контейнерами на борту и экипажем в составе 14 человек (все граждане Китая) потерял управление в районе залива Восток (мыс Козина) и сел на мель. Для спасения людей из Владивостока вышло судно «Лазурит», а из Находки к месту происшествия отправились спасатели отряда МЧС России, пожарные и экологи. Только в середине декабря 2021 года все спасённые члены экипажа вылетели на родину. На судне находилось около 300 тонн ГСМ и 199 контейнеров с товарами народного потребления, общий вес которых составил более 1,5 тысячи тонн.