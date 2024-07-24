15 детей утонули за половину лета в Иркутской области

Вот ещё немного правил. Нырять можно только в местах, специально оборудованных для этого, не заплывать за буйки и, если на пляже стоит табличка «купаться запрещено», значит, нельзя. Елена Зубун напомнила, что полицейские могут привлечь родителей к административной ответственности — оштрафовать от 100 до 500 рублей, если ребёнок будет плавать в речке без присмотра.