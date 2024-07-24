15 детей утонули за половину лета в Иркутской области

В выходные в Приангарье утонули 5 человек. Так, в селе Мамоны погибли двое взрослых, в Оёке — 43-летняя женщина после застолья пошла купаться в реку Куда. ещё две трагедии произошли в Братске и Братском районе.
Но страшна статистика, связанная с детьми. Полиция призывает родителей позаботиться о безопасности детей на воде.
— Важно объяснить детям, что любой водоём — речка, озеро, карьер, — это, прежде всего, источник повышенной опасности. И нужно соблюдать правила поведения на воде. Купаться в сопровождении и под присмотром взрослых, использовать плавательные круги, нарукавники, матрасы или защитные жилеты. Не заходить слишком далеко от берега, — рассказывает заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области, руководитель НФ в регионе Елена Зубун.
Вот ещё немного правил. Нырять можно только в местах, специально оборудованных для этого, не заплывать за буйки и, если на пляже стоит табличка «купаться запрещено», значит, нельзя. Елена Зубун напомнила, что полицейские могут привлечь родителей к административной ответственности — оштрафовать от 100 до 500 рублей, если ребёнок будет плавать в речке без присмотра.