Названы районы Новосибирска, где чаще всего происходят ДТП

В Новосибирске ежедневно происходят аварии. Так, по данным сайта RusDtp, в Новосибирской области за 2023 год произошло 2 347 ДТП, в которых погибли 269 человек, а пострадали 2849.
В ГИБДД на запрос Сиб.фм ответили, что за период с 1 по 17 июля 2024 года в областном центре было зарегистрировано 95 ДТП, в которых погибли 3 человека, а 104 получили травмы различной степени тяжести.
Наибольшее количество ДТП произошло в Октябрьском районе — 22, на втором месте оказался Ленинский район — 16, в Калининском районе произошло 13 аварий, в Заельцовском — 10, в Кировском районе — 9, в Центральном и Дзержинском по 7. В Первомайском районе произошло 5 ДТП, в Железнодорожном районе — 4, а в Советском — 2.
«В указанных ДТП 10 несовершеннолетних до 16 лет получили травмы различной степени тяжести, 70 происшествий произошли по вине участников мужского пола и 4 ДТП зарегистрированы с участием несовершеннолетних водителей», — отметили в ведомстве.
Напомним, что в ГИБДД также рассказали о распространенных причинах ДТП в Новосибирске.