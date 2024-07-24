К поискам пропавшей в Омске 15-летней Евангелины привлекли собак

Напомним, Евангелина Алешкина пропала в Омске 22 июля. Школьница собрала свои вещи и вышла из гостиницы на улице Суворова. С тех пор девочка перестала выходить на связь. Отец девочки рассказал об обстоятельствах ее исчезновения.