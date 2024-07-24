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Пациентов не было: волгоградцы обсуждают ДТП со скорой помощью

На трассе под Волгоградом скорая попала в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

24 июля жители Волгоградской области обсуждают в соцсетях ДТП со скорой помощью. Авария произошла в Среднеахтубинском районе накануне. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru очевидцы, из-за столкновения неотложки с автомобилем на магистрали скопилась пробка.

В сводках регионального главка МВД информации о ДТП нет, так как в происшествии никто не пострадал.

— Пострадавших в результате ДТП нет. Автомобиль скорой помощи передвигался без пациентов, на работу службы скорой помощи инцидент не повлиял, — уточнили в полиции региона.